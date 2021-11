Green pass, Bonaccini: "Locali che non controllano, irresponsabili"

I gestori dei locali che si rifiutano di verificare il Green pass sono "irresponsabili", mentre dovrebbero essere "i primi a fare rispettare le regole", rischiando le chiusure. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a proposito di Green pass su Mattino 5: "Sono quelli che vanno più attenzionati - afferma il presidente - perché non vogliamo più chiudere o restringere nulla - quindi - cercheremo di avere il massimo dei controlli".

Sui mezzi pubblici, invece "si sta discutendo in che modalità e forma riuscire a fare il massimo controllo possibile - spiega Bonaccini - io sono tra quelli che si sono spesi di più perché fosse introdotta questa norma. Sentiamo il dovere di rafforzare le misure, senza ledere la possibilità di andare al lavoro o a scuola, dando una corsia preferenziale a chi si è vaccinato".

Ovviamente "si fa fatica a controllare ogni singola persona, da un lato speriamo nel buon senso e nella capacità di rispettare le regole da parte delle persone - premette Bonaccini - siamo in un Paese, comunque la si racconti, che ha risposto in maniera molto positiva in questi due anni, basta guardare alle vaccinazioni". Dunque, avverte Bonaccini, "mi auguro che chi svolge un'attività, e che dovrebbe essere il primo a far rispettare le regole e controllare il green pass rafforzato, lo faccia".

In ogni caso, promette il governatore, "cercheremo di raccordarci ulteriormente con i Comuni e le Prefetture per avere il massimo dei controlli". Bonaccini incalza i gestori dei locali. "Quello che è abbastanza irresponsabile da parte loro, ma per fortuna sono pochi - afferma il presidente - è non rendersi conto che è dai controlli e dal massimo di contenimento della diffusione del virus che possiamo evitare di tornare a chiudere le attività". Del resto, ricorda Bonaccini, sono proprio bar, ristoranti, negozi, luoghi della cultura e dello sport che "hanno pagato il prezzo più alto" del lockdown. (dire)