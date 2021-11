Controlli anti-covid: nei locali senza mascherina e Green pass, multe a raffica nel fine settimana

Nell'ambito dei controlli per il rispetto della normativa anti-covid, anche nel fine settimana appena trascorso sono stata elevate diverse sanzioni da parte dei carabinieri, a Bologna e provincia.

A Imola e Mordano, sono stati controllati parchi, veicoli, cittadini e locali. Proprio all'interno di un bar, sono state multate sei persone che stavano consumando sedute ai tavoli, ma non erano in possesso di Green pass, ovvero non si sono vaccinati e non si sono sottoposti a tampone. Sanzionati anche due gestori senza certificazione verde e per non aver controllato i clienti.

A Molinella all'interno di una bar e di un ristorante sono state controllate 25 persone sedute ai tavoli ed elevato otto multe ad altrettanti clienti senza Green pass, e senza mascherina. Sanzionato anche il ristoratore per omesso controllo.

A Bologna, in centro, è stato sanzionato il titolare di un negozio sprovvisto di certificazione.

Recentemente, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha definito "irresponsabili" i gestori dei locali che si non controllano i loro clienti, mentre dovrebbero essere "i primi a fare rispettare le regole".

Sempre durante i controlli, il NAS ha multato il gestore di un negozio del centro storico, quartiere Santo Stefano, per irregolarità nella conservazione degli alimenti, alcuni dei quali scaduti, scarse condizioni igieniche del laboratorio di pasta fresca e gestione non corretta dei registri.

