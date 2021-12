Green Pass, controlli intensificati anche a Bologna

La stretta sui no green pass voluta dal Governo avrà ripercussioni anche nel capoluogo felsineo. All'ombra delle Due Torri infatti saranno intensificati i controlli sul possesso e sul corretto utilizzo del certificato verde.

Le linee guida che virano verso misure più stringenti sono state discusse durante il summit del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta ieri. Per finalizzare le modalità operative con cui verranno svolte le verifiche si riunirà un Tavolo tecnico in Questura. A breve dunque atteso il 'vademecum'.

Stando a quanto anticipa la Dire, comunque, non dovrebbero esserci zone della città interessate da controlli più stringenti rispetto ad altre, così come per il momento non dovrebbero arrivare ulteriori strette sulle manifestazioni.

Sul tema manifestazioni infatti una stretta è già applicata in città. Risale alla settimana scorsa la decisione di Comune e Prefettura di blindare il centro storico durante il periodo delle festività natalizie e negare le piazze ai manifestanti. In concomitanza era stata siglata anche una ordinanza dal sindaco Matteo Lepore che introduce l'obbligo di mascherine all'aperto sempre nel perimetro del centro cittadino.