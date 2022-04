Green pass: cambia tutto dal 1° maggio, ma Ausl raccomanda "buonsenso"

Nuove regole a partire dal mese di maggio. Tutto il paese prosegue sull'allentamento delle misure e dei controlli: dal 1° maggio infatti l'obbligo di green pass rimarrà solo per i lavoratori di ospedali, ambulatori e Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.

Il super green pass sarà invece richiesto fino a fine 2022 per entrare in ospedali e strutture per anziani.

Riguardo all'obbligo di mascherine al chiuso, potrebbe rimanere solo sui mezzi di trasporto pubblici. Tuttavia per il direttore generale dell'Ausl Bologna, PAolo Bordon, la pandemia "non sta finendo, ma certamente è sotto controllo la situazione dei ricoveri negli ospedali. La mia raccomandazione è quella di portare sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi più affollati. Al di là dell'obbligo di legge serve il buon senso, specialmente nei luoghi più affollati".

Gli ultimi dati hanno fatto registrare 3.432 casi nella regione e 899 in città.

Stop green pass

Per l'accesso ai luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, locali (bar e ristoranti) anche al chiuso, spettacaoli (cinema e teatri), eventi e attività sportivi, convegni, corsi e aule universitarie e discoteche.