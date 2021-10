Obbligo Green Pass: corteo di protesta e possibili disagi in vista (dalla sanità ai trasporti)

Si preannuncia una giornata di protesta quella di oggi che vede il Green pass diventare obbligatorio sul posto di lavoro. Perche mentre c'è una fetta della popolazione che si affretta alla corsa ai tamponi per ottenere la certificazione (mandando in 'sold out' le farmacie, come racconta a BolognaToday Federfarma), resta una sacca di persone che non intende piegarsi alla nuova normativa.

Una circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude infatti che l'avvio del "nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione" sociale da parte dei gruppi polemici sul certificato verde. Infatti sono diverse le città d'Italia nelle quali oggi sono previsti cortei e manifestazioni contro l'obbligo del green pass. Bologna tra queste dove un corteo partirà (intorno alle ore 10 di stamane) da piazza Maggiore alla volta dei palazzi della Regione, attraversando la città felsinea.

Forze dell'ordine in allerta, rinforzato il servizio d'ordine anche nel capoluogo emiliano. La preoccupazione riguarda soprattutto possibili "azioni improntate all’illegalità" a "danno di obiettivi esposti" al rischio, ma ''anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi'', come esplicita un documento a firma del capo della polizia Lamberto Giannini, inviato a questori e prefetti.

Green pass, sciopero ad oltranza Ausl Bologna

Tra i possibili disagi dettati dall'avvio della nuova normativa quelli nella sanità. Infatti dalla mezzanotte del 15 ottobre alla mezzanotte di mercoledì 20 ottobre è stato indetto uno sciopero generale nazionale del pubblico impiego da FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - contro appunto all'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione.

La mobilitazione interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna assicura "livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento, e compatibilmente con le necessità generate dall’attuale periodo pandemico. Tutti i punti vaccinali sono regolarmente aperti".

Obbligo green pass, anche bus e treni a rischio

Tra i settori maggiormente preoccupati quelli dei trasporti. L'azienda di trasporto locale già negli scorsi giorni aveva fatto sapere che era a corto di personale: 88 unità di personale viaggiante Tper nei bacini di servizio di Bologna e Ferrara stimate assenti per la mancata comunicazione del possesso del green sopperire.

Per sopperire a possibili defezioni, l'azienda ha approntato "un’operazione di assegnazione del maggior numero di turni di servizio con tutte le risorse, umane ed organizzative, a disposizione". "Ciò nonostante -avvisa Tper- si può però già prevedere che, nonostante l’impegno, difficilmente potranno essere garantite tutte le corse programmate". Non solo: sino a ieri si parlava 'solo' di queste 88 persone senza certificazione, numero che potrebbero variare.

A ogni modo, le fasce che dovrebbero essere garantite saranno quelle di punta (orari di entrata e uscita da scuola e lavoro), oltre che frequenze delle corse definite "congrue" per quanto riguarda l'area extraurbana.

(foto repertorio-Ansa)