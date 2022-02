Madre e figlia senza green pass e mascherina: parapiglia all'ufficio postale di via Canova

Entrambe, prima la madre e poi la figlia, si sono rifiutate di mostrare il Green pass e di indossare la mascherina alle poste di via Canova, zona Roveri, così la direttrice ha chiamato la polizia.

Gli impiegati hanno riferito agli agenti che una 74enne è entrata negli uffici senza mascherina e senza mostrare il Green pass, così è stata invitata ad uscire. Poco dopo, la donna è tornata con la figlia 52enne: anche lei si è rifiutata di indossare il dispositivo di protezione e di mostrare la certificazione verde, l'impiegata non l'ha servita, quindi è iniziato uno scontro verbale, fino a quando la direttrice non ha chiamato il 113.

Negli uffici postali dotati di gestore delle attese, Poste Italiane hanno disposto che "i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello - ovvero - dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti".

Anche per gli agenti l’intervento non è stato facile e si è resa necessaria una lunga "opera di convincimento" per ottenere i loro documenti di identità. Infine la 52enne ha anche accusato un malore e l'ambulanza del 118 che, dopo un primo rifiuto, l'ha trasportata al pronto soccorso per i controlli.

La figlia ha rimediato due denunce, per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, entrambe invece sono state multate per violazione delle norme anti-covid.

(Foto archivio)