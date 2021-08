Green pass, la ministra: "I titolari dei locali non possono chiedere i documenti"

"Non potranno chiedere i documenti ai clienti - andare al ristorante con il Green Pass - è come andare al cinema e mostrare il biglietto". A chiarire il "busillis" sul comportamento dei gestori dei locali è la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, che però sottolinea "non si può pensare che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia".

Bologna Today aveva incontrato alcuni ristoratori in città alle prese con il controllo della certificazione, tra difficoltà e contrarietà: "Noi non chiederemo il Green Pass perché non è compito nostro. I ristoratori non sono organi di polizia", aveva detto un gestore.

Per Confesercenti Bologna l’obbligo di Green pass nei pubblici esercizi (per i tavoli al chiuso) rimane una misura restrittiva non indolore per il comparto. "Bene il chiarimento del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - scrive Confesercenti in una nota – che, accogliendo la nostra tesi, ha precisato che i titolari non possono chiedere la carta d’identità ai clienti, e devono limitarsi alla verifica del Green Pass".

Per il consigliere regionale di Fratelli D'Italia, Giancarlo Tagliaferri invece si tratta di "Una misura schizofrenica che non contrasta il Coronavirus ma uccide l'economia".