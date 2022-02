Senza green pass e positivo fuori casa: sanzioni e denunce dei carabinieri

"Non ne potevo più di stare in casa" ha detto quando i carabinieri di San Lazzaro lo hanno fermato per un controllo stradale. L'uomo alla guida, 36enne italiano positivo al covid, non aveva ancora terminato il periodo di isolamento, così è stato multato e denunciato per violazioni delle norme anti-covid. Il decreto legge del 24 marzo 2020 dispone il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone positive al virus.

A Castel Maggiore invece, una donna italiana di 50 anni è riuscita a raggirare il dispositivo di lettura del green pass, posto all'ingresso dell'ufficio postale. Quando è arrivata allo sportello, l'impiegato le ha chiesto conto e si è scatenata un'accesa discussione, stoppata dall'arrivo dei carabinieri. La donna, sprovvista della certificazione verde anti-covid, è stata sanzionata.

Un episodio simile era accaduto all'ufficio postale di via Canova e in quel caso era arrivata la polizia: madre e figlia si erano rifiutate di mostrare il Green pass e di indossare la mascherina.

Dal 1° febbraio, infatti, il green pass viene richiesto anche per accedere agli uffici aperti al pubblico e, chi accede senza esserne in possesso, viene sanzionato con una multa a partire da 400 euro.

Negli uffici postali dotati di gestore delle attese, Poste Italiane ha disposto che "i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello - ovvero - dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti".

(Foto archivio)