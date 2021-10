Carabinieri al night club, uno dei clienti è senza green-pass: doppia sanzione

Controllo dei Carabinieri in un night club di Molinella. Hanno mostrato un forte senso civico gli oltre sessanta clienti controllati la scorsa notte: tutti eccetto uno, che al momento del “blitz”, i Carabinieri della Compagnia di Molinella, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS di Bologna, hanno sorpreso tra i clienti presenti all’interno del club senza la Certificazione verde Covid-19.

Sia il cliente che il titolare del locale sono stati pertanto sanzionati per un importo pari a 400 euro a testa. Nessun disagio invece per gli altri clienti, in regola con la certificazione verde, che dopo il rapido controllo hanno continuato senza alcun problema la loro serata di svago.