Green pass. Usb proclama una settimana di sciopero in Gd: "Manca il diritto al lavoro"

Una settimana consecutiva di sciopero a partire da domani, 15 ottobre, primo giorno di green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Lo indicono i lavoratori e le lavoratrici Usb della Gd, azienda bolognese leader nelle macchine per la produzione di prodotti del tabacco.

"Alla GD di Bologna, come in tutto il paese, i tamponi non sono garantiti nonostante l'azienda abbia fatto il possibile stipulando una convenzione con le farmacie per offrire tamponi gratuiti ai lavoratori che necessitano di Green pass. A copertura di questi lavoratori è stato proclamato questo sciopero". Queste le parole del sindacato di base che lo annuncia in una nota.

Il problema, non imputabile all'azienda, è la disponibilità limitata di tamponi. "Gd ha offerto la possibilità di avere il tampone gratuitamente rivolgendosi alle farmacie convenzionate, ma c'è un problema di inadeguata disponibilità di tamponi rapidi. La nostra segreteria – scrive il sindacato di base – ha già richiesto un incontro al prefetto di Bologna per verificare la completa copertura di tale fabbisogno".

"Viene a mancare il diritto al lavoro". Non fa giri di parole l'Usb che ribadisce: "è stata introdotta una misura in cui per rispettare la Costituzione (diritto al lavoro) viene anche data la possibilità di effettuare dei tamponi e siccome questa possibilità di fatto è inapplicabile per la mancata fruibilità dello strumento, viene quindi a mancare il diritto al lavoro".

Da qui la decisione di proclamare uno sciopero a livello aziendale. "Sciopero per le intere giornate comprese dal 15 al 22 ottobre per dare la possibilità a tutti i lavoratori che lo ritengono necessario, anche ad una sola giornata a scelta o a tutto il periodo indicato e anche per coloro che sono in smart working, di esprimere il loro dissenso ad un decreto legge che si sta dimostrando inapplicabile".