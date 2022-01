Clienti aggressivi o senza Green pass: doppio intervento dei carabinieri, usato lo spray urticante

Parapiglia in via Zamboni questa notte. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di un barista che non riusciva a chiudere a causa di quattro 20enni che si ostinavano a rimanere nei locali.

Alla vista dei militari, i "clienti" sono rimasti seduti così è stato utilizzato lo spray urticante nei confronti di un soggetto che stava diventando aggressivo. Si tratta di un 22enne bolognese, gravato da precedenti di polizia e sottoposto a un avviso orale del Questore di Bologna: è stato visitato dai sanitari del 118 che lo hanno trovato positivo all’alcol, alla cocaina e ai cannabinoidi, quindi è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e multato , assieme a un altro ventenne, per ubriachezza.

In via Massarenti, i carabinieri della stazione Bologna Mazzini e gli agenti della polizia locale hanno sanzionato la titolare di un bar che si trovava nel locale senza Green pass. All’interno del bar c’erano anche due clienti non in regola con la normativa, in particolare, uno sprovvisto della mascherina di protezione e l’altro che stava fumando. Nei confronti della donna è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura del locale.

Questa mattina sul non rispetto delle normative è intervenuta anche il questore Isabella Fusiello: "Visto che le discoteche sono chiuse, siamo in contatto con il presidente dell'associazione delle discoteche che ci invia le segnalazione se ci sono sale non sono autorizzate, è importante la collaborazione dei cittadini".