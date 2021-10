Green pass, Tper avvisa: "Mancano autisti, prevediamo disagi"

Prime avvisaglie di disagio, in vista del debuto del Green pass nei luoghi di lavoro per dopodomani venerdì 15 ottobre 2021. Tper ha fatto sapere che "88 unità di personale viaggiante Tper nei bacini di servizio di Bologna e Ferrara" sono stimate assenti per la data in questione, in base alle "comunicazioni di preavviso di mancato possesso del green pass".

La cifra delle assenze dichiarate, anche se rappresenta una piccola parte della quota degli autisti dei due bacini, non è indifferente, e l'azienda sta correndo ai ripari, con "un’operazione di assegnazione del maggior numero di turni di servizio con tutte le risorse, umane ed organizzative, a disposizione; attività che proseguirà ininterrottamente fino a venerdì stesso".

"Ciò nonostante -continua Tper- si può però già prevedere che, nonostante l’impegno, difficilmente potranno essere garantite tutte le corse programmate". Non solo: se per ora si parla 'solo' di queste 88 persone, che hanno comunicato per tempo la loro indisponibilità, non è escluso che i disagi potrebbero aumentare considerevolmente "in particolare qualora i numeri oggi in possesso dell’azienda si modificassero o se sopravvenissero altri fattori, come ad esempio assenze per malattie oltre il numero fisiologico o azioni di protesta al momento non annunciate".

A ogni modo, le fasce che dovrebbero essere garantite saranno quelle di punta (orari di entrata e uscita da scuola e lavoro), oltre che frequenze delle corse definite "congrue" per quanto riguarda l'area extraurbana.

"Scusandosi sin da ora con l’utenza per i possibili disagi -conclude Tper- l’azienda ringrazia l’assoluta maggioranza del personale che da venerdì contribuirà, con uno sforzo straordinario, a garantire massimamente un servizio essenziale per la mobilità delle persone".