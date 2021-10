Green pass e università, parola agli studenti di Bologna | VIDEO

La certificazione verde divide gli studenti dell'Università di Bologna ma sono pochi quelli che non ce l'hanno. Abbiamo chiesto ad alcuni di loro cosa pensano della certificazione verde, obbligatoria per frequentare l'ateneo. Da chi pensa sia necessaria per frequentare in presenza, a chi invece – sebbene ce l'abbia – sostiene leda il diritto allo studio e porti a discriminazioni tra gli studenti.