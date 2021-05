Green pass, il Cineca di Bologna si candida per concretizzarlo

Il consorzio Cineca a Bologna mette a disposizione i suoi supercomputer per rendere concreto il 'green pass'. A lanciare la candidatura è il direttore generale David Vannozzi, come riporta l'agenzia Dire. "Il 'green pass' annunciato ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha le caratteristiche proprie della certificazione sanitaria - sottolinea Vannozzi - un lasciapassare a tutti gli effetti per il cittadino che si muove nello spazio pubblico".

A questo proposito, il direttore ci tiene a ricordare che il Cineca "ha sottoscritto da qualche settimana una convenzione con il Ministero della Salute per mettere a punto il Fascicolo sanitario elettronico con l'obiettivo, che reputo fondamentale, di avere una mappatura completa, in forma anonimizzata, delle patologie degli italiani, del loro accesso alle prestazioni sanitarie e ai trattamenti terapeutici". Da questo punto di vista, segnala Vannozzi, "le competenze nel supercalcolo di Cineca sono nella disponibilità del Ministero dell'Istruzione e di tutti quei soggetti pubblici che si trovano nella necessità di valutare informazioni complesse su larga scala. Il 'green pass' sembra a me una di queste necessità e affidarne la validazione a Cineca può essere la prima pietra per costruire una regia nazionale sulla gestione della fase post-pandemica", conclude il direttore.