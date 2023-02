Grigliata e coca party con gli amici, ma è ai domiciliari: 53enne torna in carcere

E' stato sorpreso con gl amici e la carne sulla griglia, nel giorno di Santo Stefano, ma era ai domiciliari per spaccio. Si sono aperte così le porte del carcere per un 53enne, accusato di spaccio di cocaina, e in violazione della misura cautelare che quindi è stata aggravata.

Il soggetto, cittadino albanese, era stato arrestato una prima volta a inizio dicembre, ma poi gli erano stati concessi i domiciliari. Quando l'uomo è stato controllato per verificare se fosse realmente a casa e se stesse osservando la misura, il 53enne stesso è stato trovato in compagnia di alcuni amici, sul terrazzo di casa con la griglia in funzione, e con un totale di una decina di grammi di polveri, unitamente a circa 940 euro e altro materiale utile a confezionare il tutto. Presenti anche altri soggetti che però sono risultati estranei ai fatti: è stato lo stesso 53enne infatti ad addossarsi la paternità e il possesso dello stupefacente.

A seguito dei fatti, la Procura della Repubblica di Bologna che ha letto l’informativa ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare, disposto dal Gip. Arrestato ieri pomeriggio il 53enne albanese è stato tradotto in carcere.