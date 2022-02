Pnrr e piccoli borghi in Appennino: la Regione sceglie Campolo a Grizzana

È Campolo, “cuore” del progetto pilota selezionato tra 31 proposte arrivate in Regione da tutta l’Emilia-Romagna, a cui verranno destinati 20 milioni di euro del Piano Nazionale Borghi previsto dal PNRR. Una realtà, quella di Campolo, una manciata di Km da Grizzana Morandi, a forte rischio di spopolamento e abbandono, seppur inquadrata in un contesto di grande interesse storico, paesaggistico e architettonico, tra il borgo medievale della Scola e il complesso monumentale liberty della Rocchetta Mattei.

La gara nazionale borghi per i fondi Pnrr

Seppur sostenuto con fondi nazionali, il progetto si inserisce nella strategia più generale della Regione a favore della montagna e delle aree interne, per la valorizzazione e la riqualificazione dell’Appennino emiliano-romagnolo. Inoltre, interessa un’area vasta della montagna bolognese, che può contare sulla capacità di programmazione della Città Metropolitana di Bologna, su collegamenti come il Servizio Ferroviario Metropolitano e infrastrutture di mobilità dolce come la Ciclovia del Sole, parte del progetto EuroVelo7, anche di forte valenza turistica.

Si è dunque conclusa la selezione (avviata con manifestazione di interesse) che la Regione, con il Servizio Patrimonio culturale, ha organizzato per scegliere il progetto pilota per l’accesso alle risorse del Piano Nazionale Borghi (“Linea A”). Un progetto che dev’essere dedicato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo in ciascuna regione caratterizzato da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, così come indicato dalle Linee di indirizzo del ministero della Cultura. Secondo quanto stabilito, spettava infatti a ognuna delle 21 Regioni individuare un progetto esemplare di rigenerazione.

Trentuno le proposte progettuali inviate dai Comuni dell’Emilia-Romagna, distribuite lungo tutto il territorio, esaminate da un apposito nucleo di valutazione che ha definito le dieci migliori candidature. La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha quindi ratificato la scelta della proposta del Comune di Grizzana Morandi (Bologna), “Da Campolo l’arte si fa Scola”.

Le motivazioni della scelta

Nel borgo di Campolo, su 50 unità immobiliari l’80% è in abbandono. L’obiettivo principale del progetto, quindi, è contrastarne lo spopolamento. La creazione di start-up locali collegate alla Scuola di Alta Formazione Edile e del Restauro a Campolo, così come la Casa delle Arti di Scola, gli Studi per attività cinematografiche e audiovisive della Rocchetta Mattei consentiranno – ciò è quanto viene sottolineato dalla Giunta, tra le motivazioni della scelta del progetto – la realizzazione di uno sviluppo a “matrice” territoriale che investirà le attività culturali, turistiche e residenziali. Queste ultime saranno rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.