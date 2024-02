Grizzana: senza biglietto, spintona il capotreno: il convoglio tarda venti minuti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione di San Benedetto Val di Sambro hanno denunciato un 36enne marocchino alla Procura della Repubblica di Bologna per interruzione di serivzio pubblico.

I fatti sono accaduti l'altro giorno: i Carabinieri della Centrale Operativa di Vergato hanno ricevuto la telefonata del capo treno del convoglio “Bologna-Prato”, fermo alla stazione ferroviaria “Grizzana” che chiedeva aiuto perché era stato spintonato da un passeggero sprovvisto del biglietto. L'uomo voleva evitare di farsi sanzionare e pretendeva di proseguire la marcia fino alla fermata successiva.

Alla vista dei Carabinieri, giunti sul posto e saliti sul treno che nel frattempo aveva già accumulato una ventina di minuti di ritardo, il passeggero, identificato nel 36enne ha mostrato un documento di riconoscimento al capo treno che ha poi proceduto con la sanzione. Il soggeto però non è sceso e anzi ha insistito per continuare il viaggio, argomentando di essere in difficoltà e di dover raggiungere comunque la stazione dopo.

A quel punto, uno dei Carabinieri intervenuti, per evitare di fare accumulare altro ritardo al treno e garantire la prosecuzione del servizio, è salito e rimasto a bordo del convoglio, fino alla stazione successiva.