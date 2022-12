Protesta dalla cima di una gru in piazza della Mercanzia: "La 41 bis uccide"

Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco ai piedi di una gru, sulla cui cima sono rimasti due giovani per protestare contro l'articolo 41 bis: è successo oggi pomeriggio in Piazza della Mercanzia, in una domenica gremita per le festività in arrivo. Il fatto che la loro fosse una protesta contro il carcere duro lo si evince dallo striscione che hanno affisso sull'impalcatura e che riporta la scritta: "Il 41 bis uccide". Nel frattempo, ai piedi della gru, si sono radunati dei sostenitori della protesta, anche'essi con uno striscione. Intorno alle 16.00 i due uomimi sono scesi dalla gru e la viabilità è stata ripristinata.

Il consigliere comunale della Lega Matteo Di Benedetto ha commentato l'episodio: "“Due esponenti degli anarchici/centri sociali hanno occupato la gru di fianco alle due torri. Lo striscione recita “morte allo stato”. Stanno mettendo in pericolo non solo loro, ma tutti coloro che vivono e passano in queste ore in quella zona. Assurdo essere arrivati a questo. La sistematica impunità per chi continua a violare le leggi, occupare e usare la cosa pubblica o privata altri come cosa propria non può che degenerare in fatti come questo. I due devono occupare una cella, non altro. Le istituzioni, a partire dal Comune, devono smettere di girarsi dall’altra parte di fronti a fatti come questi e far capire che le leggi vanno rispettate. Ne va della sicurezza di tutti”.