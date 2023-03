Troppa neve e senza ciaspole, gruppo di amici si perde in Appennino

Perdita di orientamento e in difficoltà per l'abbondante neve: per questo un gruppo di amici, tutti trentenni, alla fine ieri sera alle 20 ha deciso di allertare il soccorso alpino.

L'intervento nel Comune di Lizzano in Belvedere da dove i quattro trentenni erano partiti circa alle 11 da Poggiol Forato in direzione monte Riva. Il gruppo, dopo aver camminato tutto il pomeriggio, si è imbattuto in una zona ricoperta da copiosa neve, circa un metro, stremati dalla fatica e in difficoltà per il terreno non sicuro hanno contattato i soccorsi.

Il Soccorso Alpino Emilia-Romagna stazione Corno alle Scale, dopo essersi messo in comunicazione con gli escursionisti, li ha rassicurati e ha inviato sul posto due squadre di tecnici con un sanitario.

Gli operatori del Saer hanno raggiunto il gruppo con all'ausilio di sci d'alpinismo e, una volta individuati, gli hanno fornito ciaspole per il rientro in sicurezza. I ragazzi sono stati portati all'ambulatorio del centro servizi in località Polle, dove sono stati visitati dal sanitario del Soccorso Alpino, e successivamente sono stati accompagnati alla loro auto dagli operatori Saer. L'intervento si è concluso circa alle 2:30 di notte.