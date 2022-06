La Guardia di Finanza celebra il 248° anniversario: "Dietro ai piccoli prezzi ci sono grandi inganni" | VIDEO

Un presidio al fianco dell'economia e dei cittadini da quasi due secoli e mezzo: questo, in beve, l'identikit della Guardia di Finanza, che oggi nell'aula "Stabat Mater" della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, in Piazza Galvani, ha celebrato il suo 248° anniversario. Il Comandante Regionale e Generale di Divisione Ivano Maccani ha parlato con la stampa a margine dell'evento, sottolineando l'importanza del ruolo delle Fiamme Gialle, da sempre impegnate nel contrasto alle mafie e al mercato sommerso: "Da parte nostra è importante aiutare le industrie del territorio, i commercianti, gli agricoltori, gli artigiani, combattendo la contraffazione e il sommerso. La contraffazione distrugge la nostra economia, crea disoccupazione e calpesta la salute dei consumatori. Dalle nostre indagini e dalle nostre analisi emerge una fotografia inquietante a proposito della contaminazione dei nostri prodotti con sostanze tossiche che vengono da lontano. Dietro ai piccoli prezzi ci sono grandi inganni e grandi pericoli".

Pnrr, fiume di risorse per le Fiamme Gialle

Maccani ha inoltre parlato dei fondi del Pnrr, su cui la Guardia di Finanza pone già grande attenzione: "La spesa pubblica ci vede impegnati soprattutto sul frontre del Pnrr: in regione sono già arrivati 4 miliardi di euro. Noi li stiamo monitorando, abbiamo messo in cantiere delle strategie, a cominciare dall'incrocio delle banche dati e dalla distribuzione di disposizione che distribuiremo alle stazioni appaltanti, nell'ottica di acquisire informazioni preventive per individuare eventuali infiltrazioni. La ragion d'essere delle mafie è il denaro: Gaspare Mutolo a suo tempo diceva "è più importante, per noi mafiosi, stare in carcere con i soldi che fuori senza soldi".