Guardia finanza: cambio al vertice del comando provinciale, arriva il generale Parascandolo | VIDEO

Con una cerimonia svoltasi presso la caserma “Sottobrigadiere Antonio Vaiani” sede del Comando Provinciale di Bologna e presieduta dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, è avvenuto il passaggio di consegne tra i Generali di Brigata Carlo Levanti e Giovanni Parascandolo.

Il Generale di Brigata Carlo Levanti lascia il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna trasferito a Roma per assumere il comando del Nucleo Speciale Antitrust. I due anni che lo hanno visto al vertice delle Fiamme Gialle bolognesi sono stati particolarmente intensi ed hanno consentito di realizzare numerose iniziative a favore del personale e di conseguire importanti risultati in tutti i settori di interesse istituzionale, dall’accertamento di evasioni fiscali in ambito nazionale ed internazionale alla tutela della spesa pubblica, dalla lotta contro la criminalità economico-finanziaria a quella organizzata, dal contrasto al contrabbando, al traffico internazionale di droga a quello di valuta. Particolare attenzione è stata posta, poi, nella stretta collaborazione con le altre forze di Polizia in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, che ha visto impegnato il Corpo in tutte le iniziative contro il degrado e al ripristino della legalità in ogni suo settore.

Curriculum Generale Parascandolo

Il Generale di Brigata Giovanni Parascandolo, 54 anni, è entrato in Accademia nel 1991. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando, operativi e addestrativi, tra i quali quelli del Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Milano e Padova. Ha svolto incarichi di staff presso il Quinto e Sesto Reparto del Comando Generale. Da ultimo ha svolto l’incarico di esperto del Corpo presso l’Ambasciata Italiana di Madrid.