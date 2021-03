Case e "tesoretto" per un milione di euro: la GdF confisca beni a noto pregiudicato

Con numerosi precedenti per furto, rapina, spaccio di sostanza stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni commessi tra l’Emilia Romagna e altre regioni del centro-nord Italia, F.L, 61enne, possedeva anche due immobili di pregio in provincia di Bologna e un vero e proprio "tesoretto" in denaro, proventi, secondo la Guardia di Finanza, accumulati nella sua lunga "carriera", iniziata a 19 anni, e che sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dopo aver ricostruito l’intero compendio patrimoniale accumulato lo hanno dunque messo a disposizione delle casse erariali.

Secondo quanto riferiscono le Fiamme Gialle, F.L. ha intrapreso la sua lunga carriera criminale a soli 19 anni, con il primo arresto, in provincia di Bologna, per il furto di un’autovettura e di due portafogli con ad alcuni complici. Dopo due anni, è stato denunciato per ricettazione e detenzione di armi, munizioni e sostanze stupefacenti.

Sul finire degli anni ’80 è stato coinvolto nelle indagini per l’omicidio di un gioielliere, avvenuto a Bologna nel corso di una rapina a mano armata.

Una escalation che si è conclusa nel 2012 grazie a un provvedimento di “cumulo pene” emesso dal Procuratore della Repubblica di Savona, che lo ha condannato alla reclusione a 6 anni e 8 mesi per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, al riciclaggio e al furto, nonché alla detenzione e allo spaccio di cocaina.