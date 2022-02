Dal covid che si fa business, all'evasione. Gdf sul campo: "Con la pandemia tante risorse, ma vanno salvaguardate. E' denaro pubblico"

Tra i suoi campi d'azione anche "Next Generation EU", "Piano Nazionale di Ripresa e resilienza" e spesa pubblica: Giuseppe Sergi, tenente colonnello della Guardia di finanza bolognese ha parlato con Bologna Today del settore economico-finanziario della città.

Che città è Bologna dal punto di vista delle Fiamme Gialle?

"Una città con i servizi che funzionano, e noi siamo qui a tutela del comparto economico-finanziario, sia delle entrate, del bilancio dello stato, che delle uscite. C'è molta attenzione delle istituzioni".

C'è quindi un buon senso civico?

"Sicuramente, e le denunce dei cittadini servono perché mirano a farci conoscere dove indirizzare il nostro lavoro, per noi sono molto importanti".

Emergenza covid, per alcuni è stato anche un business, e avete scoperto diversi illeciti...

"La pandemia abbraccia il comparto medico, ma anche sociale ed economico. Lo stato è intervenuto per favorire, con contributi a fondo perduti o con finanziamenti garantiti, la ripresa economica, si tratta di un comparto molto importante, stiamo però parlando di denaro pubblico, quindi di denaro dei cittadini. Noi interveniamo nel momento in cui vi è chi intercetta queste risorse illegalmente, siamo a tutela di quello che è la spesa pubblica nel suo complesso".

A luglio del 2021, ben 500mila le mascherine prive di dispositivi di sicurezza, sono state sequestrate dalla guardia di finanza nell'ambito dell'operazione "Mask Cov". Secondo le indagini, erano destinate, e in alcuni casi già consegnate, a residenze per anziani, ambulatori e farmacie, strutture ignare della non conformità.

Le Fiamme gialle hanno controllato le strutture sanitarie di Ancona, Osimo, Jesi, Fabriano, Fermo, Senigallia, Camerano, Falconara Marittima, Sirolo e l’aeroporto di Bologna.

"Ci sono stati tantissimi decreti leggi negli ultimi due anni, che hanno cercato di immettere liquidità nel sistema economico, ma intese per i soggetti che necessitano di questi fondi. La volontà del legislatore è quella di sostenere l'economia, ma in qualche occasione si cerca di avere illegittimamente questi soldi. Basti pensare ai buoni scuola, ai buoni spesa..."

A dicembre del 2021 i finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, nell'ambito dei controlli nei confronti dei beneficiari dei buoni spesa erogati dai Comuni alle famiglie in difficoltà e destinati all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, hanno accertato la presentazione di dichiarazioni irregolari per l'ottenimento dei benefici. Le attività ispettive hanno riguardato oltre 1000 domande presentate presso l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Bolognese per l’ottenimento del beneficio, consentendo l’approfondimento di oltre 800 posizioni.

Evasione fiscale, la situazione a Bologna...

"E' in linea, si evade come dappertutto, è nella media. Il nostro settore è a tutela del bilancio dello stato sia dal punto vista delle entrate che delle uscite, hanno pari importanza. Una volta, prima del 2001, eravamo polizia tributaria, quindi guardavamo al comparto entrate, adesso la Guardia di Finanza è una polizia economico finanziaria a tutela di entrambi i comparti, come entrano e come si spendono".

A maggio del 2021, le fiamme gialle hanno confiscato a due coniugi bolognesi, beni accumulati in un decennio. Ritenuti soggetti “fiscalmente pericolosi”, poiché con sistematicità mettevano a segno frodi ai danni del fisco.

La coppia di imprenditori sin dal 2004, utilizzando la cosiddetta “frode carosello”, con il coinvolgimento di 15 società amministrate da “prestanome”, ha aggirato il versamento delle tasse per svariati milioni di euro. Sono stati individuati e confiscati sette immobili, tre società commerciali e cinquanta rapporti finanziari, per un valore complessivo superiore ai 5 milioni di euro.

Il reato di evasione è spesso percepito come meno grave...

"Il disvalore di un reato comune, lo scippo ad esempio, è immediato, per i reati economici è diverso, non si ha una diretta percezione. Chi evade usufruisce di servizi perché magari ha un reddito basso, i vantaggi legati all'Isee ad esempio. Alcuni servizi che lo stato dà, devono raggiungere le persone che ne hanno bisogno, altrimenti vi è un effetto distorsivo dell'economia".

Reddito di cittadinanza: in alcuni comuni del bolognese sono stati scoperti decine di abusi. Perché i controlli non vengono effettuati all'atto delle domande?

"Il numero delle domande ha inciso anche sui controlli, alcuni vengono fatti a posteriori. Talvolta non si riesce ad avere contezza immediata, se n'è parlato molto, anche a livello politico, il compito della Guardia di Finanza è quello di garantire che tutti i tipi di risorse vadano alle persone che ne hanno diritto. Ecco il risvolto sociale..."

A maggio del 2021, 24 persone sono finite nel mirino di polizia giudiziaria e guardia di finanza di Bologna. L’analisi congiunta delle prove, in sinergia e collaborazione con l’INPS, ha permesso di individuare altri 14 cittadini, anch’essi di origine rumena, che avevano ottenuto lo stesso beneficio senza averne diritto.

Lavoro nero, uno studio di Nomisma rileva che il primo lavoro per gli under 30 a Bologna è in nero...

"Dobbiamo fare la nostra parte, il messaggio che cerco sempre di di dare è che tuteliamo gli interessi e i diritti dei cittadini, dobbiamo contrastare il lavoro nero a tutela dei giovani e del loro futuro. Molte volte dovremmo pensare che la sicurezza economica che garantiamo, e la diamo per scontata, la sicurezza nei luoghi dei lavoro, la somministrazione illecita di mano d'opera ad esempio, sono tematiche anche di sicurezza sociale. Tutti dovrebbero lavorare nelle stesse condizioni di partenza, a volte si vede il vantaggio singolo, invece della visione è sociale, ma si fa fatica a percepirlo".

A novembre del 2021 le fiamme gialle bolognesi hanno verificato che "la metà del personale impiegato - in un locale di Granarolo - lavorava in totale assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, e dunque in assenza di una reale tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale". Oltre al massiccio impiego di lavoro in 'nero', dai successivi controlli sul personale irregolare sarebbe anche emerso che due soggetti risultavano percepire il reddito di cittadinanza".

In Italia la tassazione è alta, forse perché non tutti pagano...

"Con il recente intervento del governo c'è stata una sforbiciata, la classe media la più colpita dalla pandemia, con la rimodulazione delle aliquote Irpef va verso questo obiettivo".

Lei si occupa anche di PNRR...

"Esattamente, il mio gruppo si chiama 'tutela spesa pubblica' di risorse per interventi strutturali, concentrati in un ristretto numero di anni, entro il 2027 devono essere spese. Godono anche di un apparato legislativo semplificato per la distribuzione, vedi i decreti semplificazione, è una grande sfida che ci impegnerà tantissimo perché dobbiamo controllare che le risorse vengano spese bene, come altri attori. Verranno catapultate nel sistema economica in maniera massiva e comprende tutti i settori. Dobbiamo essere molto attenti perché sono soldi nostri e dei nostri figli, indirizzati verso un'operazione di struttura, non di spesa corrente, quindi garantiscono il futuro. Quando ci sono tanti soldi in ballo, ci sono alcuni rischi... Il malfattore punta la pistola ma non butta i soldi".

30 anni fa partiva l'inchiesta "Mani pulite"...

"Ero molto giovane, ma torniamo sempre ai soldi, all'utilità economica intercetta illegalmente, l'idea che mi sono fatta è che quegli anni hanno influito su tutti noi, pagine ci hanno segnato e indicato come dovrebbero o non dovrebbero andare le cose, il risvolto è ancora una volta sociale".