63 denunciati e sequestri milionari: scoperta la maxi frode "carosello"

Le verifiche fiscali su quattro aziende bolognesi del settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti informatici, hanno portato i finanzieri del Comando Provinciale al sequestro preventivo emesso dal GIP per 32 milioni di euro tra denaro contante, disponibilità bancarie, immobili e quote societarie nelle province di Bologna, Modena, Terni e Sassari: è l'operazione “Carry on sell".

Il provvedimento cautelare è il risultato delle indagini delle Fiamme Gialle coordinate dai pm Francesco Caleca ed Elena Caruso e iniziate nel 2020 che hanno portato alla luce una cosiddetta frode “carosello” tra il 2016 e il 2019 che avrebbe consentito un’evasione dell’IVA di 44 milioni di euro, sfruttando la normativa UE sulle transazioni intracomunitarie, “non imponibili” ai fini IVA.

Ideato da un 45enne di origine ternane, residente a Bologna, la frode secondo i riscontri delle Fiamme Gialle coinvolge 46 imprese, perlopiù evasori totali, in Emilia Romagna e nel resto del nord Italia.

La frode “carosello”

L’ideatore, come accertato dagli inquirenti, aveva posto a capo di diverse aziende suoi prestanome con il compito di acquistare da una società polacca prodotti informatici senza l’applicazione dell’IVA. La merce veniva poi ceduta, sottocosto, a ulteriori società create appositamente per aumentare passaggi e soggetti nella catena di vendita così da rendere più complessa l’identificazione dello schema e dei responsabili.

Il meccanismo avrebbe consentito l'evasione totale delle imposte, così le imprese coinvolte, oltre a non versare l’IVA e a non presentare alcuna dichiarazione fiscale, venivano chiuse dopo pochi mesi di per essere poi sostituite. I prodotti informatici, venduti a prezzi molto competitivi alle società bolognesi, venivano commercializzati on line con profitti ingenti e generando risparmi fiscali e crediti IVA.

Sono stati denunciate 63 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati fiscali di omesso versamento dell’IVA, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, reati in parte commessi nel territorio bolognese e in parte in altre Regioni italiane.

Per la sola provincia di Bologna è stato ricostruito un giro di fatture false per 210 milioni di euro: sono stati emessi 10 avvisi di conclusione delle indagini all’artefice della frode e ai legali rappresentanti delle aziende operanti nel bolognese, contestando reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per i quali sono previste pene fino a 8 anni di reclusione.