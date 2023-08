La Guardia di Finanza ha sequestrato 7mila prodotti non sicuri

I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato circa 7mila articoli ritenuti non sicuri in due esercizi commerciali gestiti da due soggetti di nazionalità straniera. A comunicarlo sono le stesse fiamme gialle. Il sequestro ha riguardato articoli di bigiotteria, accessori moda e apparecchi elettrici, tutti senza i requisiti di conformità e sicurezza CE (sinonimo di qualità certificata) e quindi potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore. In particolare, l’attività dei finanziari ha impedito la vendita di prodotti privi di informazioni e indicazioni in lingua italiana previsti dalla legge. I titolari degli esercizi sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per i provvedimenti conseguenti.