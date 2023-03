"Contratto scaduto e paghe basse": guardie giurate in piazza a Bologna

Salari troppo bassi e contratto scaduto per i lavoratori della vigilanza privata. Il 27 marzo si mobilitano per un presidio territoriale con manifestazione presso la stazione di Bologna a partire dalle ore 14.30 a sostegno della vertenza nazionale.

"Dopo oltre 7 anni dalla scadenza del Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata/servizi fiduciari e di trattative per il rinnovo che si sono dimostrate dilatorie e inaccettabili - fanno i sindacati Filcams - CGIL. Fisacat - Cisl Amb e UilTucs ER - il confronto con le associazioni datoriali, nonostante le proposte concrete ed equilibrate fatte dalle organizzazioni sindacali, ad oggi non ha ancora portato alla definizioni di soluzioni su punti cruciali come: incrementi salariali, cambi appalto, classificazione del personale, salute e sicurezza e contrattazione di secondo livello".

A febbraio, dopo un incontro con il Ministero del Lavoro, i sindacati lamentano lo stallo della trattativa: "Nel frattempo le situazioni vertenziali stanno aumentando in modo esponenziale e queste, con il coinvolgimento anche dei committenti, spesso pubblici".

Ora i vigilantes fanno scattare la mobilitazione e fanno sentire la loro voce come "settore determinante per la sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato, dove le politiche di dumping contrattuale sono all’ordine del giorno, drogando il mercato, in spregio alle norme in materia di appalti, dove sempre più lavoratori abbandonano il settore alla ricerca di altro o le Aziende sono costrette a cercare addetti sottraendoli alla concorrenza, le parti datoriali continuino a non capire che solo un Contratto Nazionale che si applichi a tutti gli addetti alla sicurezza privata e servizi fiduciari può garantire la sopravvivenza dell'intero settore e il benessere dei propri dipendenti".

Sul territorio Bolognese sono circa 5.000 gli addetti del settore tra guardie particolari giurate e servizi di portierato/fiduciari che svolgono la loro attività nei punti strategici della città metropolitana.