Guasto a Castel San Pietro: tutti i treni per Bologna in ritardo

Un guasto alla linea nei pressi di Castel San Pietro sta facendo ritardare tutti i treni per Bologna dalle 5 di questa mattina. Come fa sapere Trenitalia, è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Treni direttamente coinvolti

• FA 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

• FA 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27)

• FB 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:50)

• ICN 35028 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 35022 Lecce (19:20) - Milano Centrale (7:00)

• ICN 35024 Lecce (20:20) - Torino Porta Nuova (9:11)

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:50)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

• RV 3902 Ancona (4:45) - Piacenza (9:10)

• RV 3903 Piacenza (5:30) - Ancona (10:16)

• RV 3904 Ancona (5:35) - Piacenza (10:13)

• RV 3906 Ancona (6:35) - Piacenza (11:10)

• RV 3907 Piacenza (6:49) - Ancona (11:16)

• RV 2067 Voghera (7:02) - Rimini (11:20)

• R 17433 Bologna Centrale (5:00) - Rimini (6:30)

• R 2070/2071 Ravenna (5:03) - Genova Brignole (10:24)

• R 17480 Rimini (5:37) - San Pietro in Casale (7:55)

• R 17435 Bologna Centrale (6:00) - Rimini (7:30)

• R 17438 Rimini (6:18) - Bologna Centrale (7:35)

• R 17541 Bologna Centrale (6:50) - Ravenna (8:05)

• R 17444 Rimini (6:56) - Bologna Centrale (8:33)

• R 17437 Bologna Centrale (7:05) - Rimini (8:36)

• R 17448 Rimini (7:30) - Bologna Centrale (9:05)

• R 17543 Bologna Centrale (8:06) - Rimini (10:17)

• R 17540 Ravenna (8:44) - Bologna Centrale (9:54)

• R 17545 Bologna Centrale (9:06) - Ravenna (10:16)

Treni parzialmente cancellati

• R 17481 Ferrara (6:31) - Imola (7:52): limitato a Bologna Centrale (7:15)

• R 17482 Imola (8:15) - Ferrara (9:43): origine da Bologna Centrale (8:51)

• R 17484 Imola (9:08) - Ferrara (10:26): origine da Bologna Centrale (9:43)

Treni cancellati

• R 17483 Bologna Centrale (7:40) - Imola (8:16)

• R 17487 Bologna Centrale (8:50) - Imola (9:22)

• R 17489 Bologna Centrale (9:18) - Imola (9:50)

• R 17486 Imola (9:38) - Bologna Centrale (10:10)

• R 17488 Imola (10:08) - Bologna Centrale (10:42)