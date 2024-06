Guerra Ucraina, bimbi di Kharkiv in città: "Lì al sicuro solo nelle cantine" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono stati ricevuti in Sala Rossa 10 bambine e bambini di Kharkiv, città ucraina gemellata con Bologna, assieme ad alcuni accompagnatori. Rimarranno in città per circa una settimana sotto la guida di Anna Khokhlova, Head of International Relations and European Integration of International Cooperation Department of Kharkiv City. Hanno 11 e i 12 anni e saranno ospitati a Villa Serena.

Sono stati accolti a Palazzo d'Accusio Dal sindaco Matteo Lepore e dall'assessora alle Relazioni internazionali, Anna Lisa Boni.

Per loro è stata organizzata una settimana di giochi all'aperto che teneranno di far dimenticare gli orrori della guerra visto che passano molto tempo "nelle cantine, dove i bambini sono al sicuro". Quindi giornate di sport al Centro sportivo Barca con un torneo di calcio a 5, una mattina all'Eden park di Dumbo e visite nel centro della città.

Anna Khokhlova ha ringraziato, a nome del Dipartimento per lo sport e a nome del sindaco di Kharkiv, il Comune di Bologna "per la grandissima occasione che avete dato a questi bambini che dopo tanto tempo riescono finalmente ad allenarsi all'aperto in un posto tranquillo, e continuare le loro attività che facevano prima dell'inizio della guerra".

Lepore: "Andrò a Kharkiv"

Il gemellaggio di Bologna con la città di Kharkiv, unica città italiana finora a farlo, "esprime solidarietà, è la nostra città gemella in Ucraina. È il fronte più infuocato in questo momento con i bombardamenti da parte della Russia", spiega il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Questi bambini sono "un gruppo di amici che viene da Kharkiv, ospitati a Villa Serena e stanno visitando i centri sportivi e le tante attività culturali della nostra città". Per loro è "un momento di serenità per loro, uno scambio che abbiamo fortemente voluto". Nel corso dell'incontro di questa mattina, la delegazione ucraina ha anche donato a Lepore la medaglia della città di Kharkiv per conto del sindaco cittadino.

"Me l'ha voluta mandare perché in questi due anni abbiamo collaborato inviando aiuti umanitari. Tanti volontari sono anche andati personalmente a Kharkiv da Bologna. Stiamo lavorando insieme per immaginare la ricostruzione e non appena sarà possibile io stesso andrò a Kharkiv", conclude il sindaco di Bologna.