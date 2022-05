Guerra Ucraina, corsi di italiano per i profughi: 474mila euro dalla Regione

Rafforzare le competenze di base, digitali e linguistiche in particolare delle persone over 50, con bassi livelli di istruzione e maggior rischio di marginalità nel mercato del lavoro. E' lo scopo dell'integrazione di 474mila euro disposta dalla Regione emilia-Romagna nei confronti dei centri di formazione per l'insegnamento dell'italiano ai profughi ucraini.

“Un passo ulteriore nell’accoglienza -ha commentato l’assessore regionale al Lavoro e formazione Vincenzo Colla- per aiutare chi fugge dalla guerra: persone innocenti, vittime di un conflitto senza giustificazioni, che nella nostra regione abbiamo accolto in gran numero. Abbiamo deciso di integrare le prestazioni e le misure di politica attiva a favore delle persone in cerca di occupazione, anche con interventi di alfabetizzazione linguistica delle persone sfollate dall’Ucraina, che abbiano fatto richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, così da permettere l’acquisizione delle competenze di lingua italiana minime necessarie per poter accedere al lavoro”.

Inoltre, sempre a favore di persone sfollate dall’Ucraina, con lo stesso provvedimento sono state disposte tutte le condizioni per permettere loro di fruire di percorsi personalizzati, orientativi, formativi e di accompagnamento al lavoro che ricomprendono in particolare la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.