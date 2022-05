Guerra Ucraina: "Ancora nessun sostegno per famiglie che accolgono profughi"

I ritardi nei contributi per l'accoglienza dei rifugiati ucraini preoccupa il Comune di Bologna. "Lo abbiamo segnalato a tutti i livelli- avverte il deputato e assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo -le famiglie vanno in difficoltà. Serve un cambio di passo quanto prima". Rizzo Nervo precisa che "abbiamo segnalato a tutti i livelli la necessità di accelerare, perchè soprattutto le situazioni di accoglienza familiare degli ucraini, che stanno ancora ricevendo i loro connazionali, sono situazioni fragili dal punto di vista economico-sociale. Quindi quel contributo può certamente aiutare a renderle delle accoglienze permanenti. Se questo non succede, le famiglie vanno in difficoltà".

Come Comune di Bologna, sottolinea Rizzo Nervo, "stiamo lavorando comunque per ovviare a questo problema, attraverso l'erogazione di contributi anche grazie alle donazioni che stanno ancora arrivando in maniera importante per l'emergenza ucraina". Ma di certo, ribadisce l'assessore, "c'è la necessità di accelerare sia sul piano della domanda di permesso di soggiorno, che è propedeutica alla concessione del contributo, sia per l'erogazione concreta delle risorse. Ne abbiamo parlato anche di recente con la Protezione civile, ci auguriamo che questo cambio di passo avvenga quanto prima", manda a dire Rizzo Nervo. (San/ Dire)

