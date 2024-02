Due anni di guerra in Ucraina e di accoglienza sotto le Torri (dove oggi si scende in piazza)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due anni fa, il 24 febbraio, tornava la guerra in Europa con l'inizio del conflitto russo-ucraino che, secondo i dati Onu, a oggi ha mietuto 10.300 morti tra i civili e 3,5 milioni di sfollati, mentre hanno lasciato l'Ucraina circa 6,5 milioni di persone. E poi la distruzione.

Tante le manifestazioni in programma per oggi in varie città del mondo. Anche a Bologna scende in piazza, sotto la guida del Comitato 24 Febbraio, per ricordare il secondo anniversario del conflitto, con ritrovo dalle ore 16 in Piazza del Nettuno: "La nostra comunità si dà appuntamento per mostrare sostegno incondizionato alla Resistenza del popolo ucraino - si legge nella nota - L'Ucraina non sta combattendo solo per la propria libertà, ma per la pace di tutta l’Unione Europea". Tra i vari interventi è previsto anche quello del sindaco Matteo Lepore.

La "macchina" dell'accoglienza sotto le due torri

La fuga dal paese in guerra inizia presto: il 1° marzo del 2022 ci sono file di chilometri al confine con la Polonia, solo donne, bambini e uomini che non possono essere arruolati, come ci raccontava Justin, ragazzo ucraino che vive in Italia: dopo due giorni di attesa, in auto con le tre sorelle più piccole, il papà è riuscito ad arrivare in Polonia e quindi Bologna sani e salvi.

Le storie sono tante e tragiche per raccontare due anni di conflitto (mentre nel frattempo un'altra guerra da ottobre semina morti e distruzione). Per far fronte alla forte richiesta di accoglienza, il Comune istituisce la “Task force emergenza Ucraina”, presieduta dall’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, con il compito di coordinare aiuti e accoglienza.

Sotto le due torri, i primi profughi arrivano i primi di marzo e vengono ospitati all'Unaway Hotel di San Lazzaro di Savena, già adibito a Covid hotel.

Non solo. A Bologna c'è una chiesetta in pieno centro, in vicolo Broglio, e si chiama proprio San Michele degli Ucraini: lì inizia il via vai continuo di persone che portano farmaci, cibo e indumenti per dare il loro contributo alla popolazione colpita dalla guerra.

E ancora. Ci sono i primi bimbi ucraini cercano di ritrovare la normalità andando a scuola, alle elementari Donini di San Lazzaro.