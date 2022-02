Contro la guerra in Ucraina: presidi e manifestazioni a Bologna

Con il precipitare degli eventi e l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, si sono moltiplicati gli appelli a presidi e manifestazioni di protesta. Particolarmente partecipato sarà il presidio, anticipato, annunciato dal Portico della pace, appello che ha già visto l’adesione di una quarantina di associazioni del mondo cattolico e di sinistra, ma non solo. In tarda mattinata è arrivata anche l'adesione delle tre maggiori sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. L’appuntamento è domani venerdì 25 febbraio 2022 alle 18 in Piazza Maggiore. Alla fiaccolata parteciperà anche il sindaco Matteo Lepore.

Zuppi chiama alla veglia

Sempre venerdì, alle ore 20:30, nella Cattedrale di S. Pietro, si terrà una veglia di preghiera presieduta dal cardinale di Bologna Matteo Zuppi, insieme alla comunità cattolica ucraina di rito bizantino presente a Bologna, che si prolungherà con l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 23.00. Domenica, su invito del Cardinale, la Comunità Ucraina greco-cattolica terrà la divina Liturgia in Cattedrale, alle ore 14, con l’invito aperto a tutti coloro che desiderano unirsi alla preghiera per la pace.

Presidio dei collettivi giovedì

Due sono gli appuntamenti previsti per giovedì 24 febbraio 2022, entrambi alle 17 in piazza del Nettuno, uno promosso da Crash, Tpo, Labas e Vag dal titolo "Né con Putin, né con la Nato, no alla guerra sulla nostra pelle" l'altro animato da Potere al popolo, Osa, Cambiare rotta e Rete dei comunisti chiamato "Fuori la Nato dall'Europa, smilitarizziamo i confini".

Presidio anche in piazza Santo Stefano

In previsione anche un presidio giovedì 24 febbraio 2022 alle 18:00 in piazza Santo Stefano, promosso tra gli altri dal gruppo Fb Bielorussi in Emilia-Romagna, che ha subito raccolto l'adesione del responsabile dei radicali bolognesi e +Europa Arcangelo Macedonio.