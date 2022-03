Guerra Ucraina, profughi Bologna oltre quota 3mila: la Regione torna a chiedere più posti

Sono arrivate a 3179 le persone ospitate nel territrio metropolitano di Bologna in fuga dopo l'invasione della Russia in Ucraina. a riportarlo sono i dati della prefettura, che riassume anche il dato regionale con 18322 presenze.

Per quanto riguarda gli altri territori, a Ferrara ci sono 1.716 persone di cui 93 ospiti, a Forlì-Cesena 1.268 e nessuno ospitato nella rete Cas, a Modena 2.490 di cui 65 ospiti, a Parma 1.115 di cui 19 ospiti, a Piacenza 1.263 di cui 27, a Ravenna 1.168 di cui 265 ospiti, a Reggio Emilia 2.839 di cui 253 ospiti, a Rimini 3.281 di cui 302 ospiti. A oggi, in regione sono stati rilasciati 15.749 codici Stp (Straniero temporaneamente presente), che consentono l'erogazione dell'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno.

Arrivi in calo, ma Emilia-Romagna sempre in testa per numeri

Dopo le ondate delle prime settimane di guerra, negli ultimi giorni sembra diminuire il numero degli arrivi. Questo non spegne le richieste della Regione di avere più risorse dal governo per gestire il flusso dei profughi.

"Il ritmo degli arrivi è calato in questo week-end", conferma l'assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile, Irene Priolo, a margine dell'inaugurazione del nuovo hub per l'accoglienza allestito nei locali dell'Autostazione di Bologna. "Siamo passati da averne 1.500 in più tutti i giorni, ad averne 1.000, fino ai 500 arrivati tra venerdì e sabato. Dunque, il numero è calato, ma molto dipende da quello che succederà nel conflitto e dagli accordi europei sullo smistamento dei flussi dei profughi. Continuano questi arrivi molto spontanei, rispetto ai quali anche l'accoglienza è più complessa", spiega Priolo.

Questa mattina si è riunita la conferenza Stato-Regioni per discutere l'ordinanza del dipartimento della Protezione civile sugli aiuti agli ucraini arrivati in Italia. "All'interno sono previsti gli aspetti relativi al contributo di autonoma sistemazione ai cittadini ucraini e tutta la parte relativa alle convenzioni con il terzo settore per i 15.000 posti destinati all'accoglienza", fa il punto l'assessore, che conferma la presenza in città del capo dipartimento (della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ndr) giovedì. "Stiamo concordando in questo momento un programma, sicuramente partiremo da Bologna", riferisce Priolo.

"Abbiamo portato all'attenzione come la nostra regione in questo momento sia sicuramente quella con il carico maggiore in termini di numeri in relazione al numero degli abitanti. È vero che la Lombardia ha superato quota 20.000, ma noi siamo a 18.000 e abbiamo la metà dei residenti", rivendica l'asessore.

In fuga dalle bombe, le testimonianze