Guerra Ucraina, per i profughi anche possibilità deposizioni per crimini di guerra

Da circa 100 al giorno a 20-30. E' vistoso il calo delle richieste di rilascio di permessi temporanei per i profughi ucraini in fuga dall'invasione russa. Da qualche giorno però è disponibile anche un modulo allegato ai documenti forniti nel centro dell'autostazione, dove chi vuole potrà segnalare di avere assistito, per via diretta o indiretta a fatti riconducibili a crimini di guerra.

"E' uno strumento in più che abbiamo messo a disposizione degli utenti -ha dichiarato la nuova responsabile dell'immigrazione della questura Elena Jolanda Ceria- chiaramente questo è solo un primo approccio: successivamente il singolo verrà ascoltato e aiutato a deporre, per opi trasmettere gli atti e dare il via ai necessari accertamenti del caso".

I tempi di rilascio per i permessi di soggiorno temporanei per i profughi ucraini -garantiscono da via IV novembre- sono brevi. "Siamo nell'ordine di un mese di tempo" dettaglia Ceria. Il permesso ha durata di sei mesi prorogabile per altri sei.

In fuga dalle bombe, le testimonianze