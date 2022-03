Mediterranea 'salpa' per l'Ucraina, anche da Bologna: "Trasporteremo tutti, senza distinzioni"

"Stiamo organizzando un convoglio con pullman e furgoni attrezzati" per andare al confine tra Ucraina e Polonia, e aiutare i profughi, ma "tutti, i profughi, senza vergognose distinzioni “etniche”, nazionali o di provenienza".

Parte anche da Bologna una componente del convoglio che Mediterranea ha annunciato di volere inviare nell'Est europeo, scenario della migrazione di massa dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio scorso e che per ora ha rodotto un esodo di due milioni di persone. Il progetto dovrebbe conoscere i natali già nei prossimi giorni, con la partenza da varie città (tra cui Napoli, Venezia, Milano e Bologna) e il ritorno previsto per il 19 marzo. Obiettivo caricare e portare al sicuro quanti più profughi possibile dal confine ucraino.

"Ci recheremo -spiega una nota- sul confine tra Polonia e Ucraina, tra Przemysl e Medyka, dove decine di migliaia di persone sono arrivate stremate, dopo aver compiuto centinaia di chilometri, spesso a piedi".

La missione, spiega ancora la sigla, divenuta nota tra le organizzazioni che effettuavano i salvataggi in mare tra Libia e Italia "sarà composta da 3 autobus e 6 van, che porteranno aiuti umanitari all'andata e al ritorno si riempiranno di profughi di guerra che porteremo in Italia".

"I profughi In Polonia? Quelli 'scuri' respinti, noi trasporteremo senza distinzioni"

Un punta polemica affiora però nel messaggio dell'organizzazione. "Ci recheremo in un Paese (la Polonia, ndr) che appena due mesi fa ha voluto iniziare la costruzione di un muro da 320 milioni di euro, per fermare altri profughi, ma con la pelle scura, che dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan, provavano ad arrivare in Europa dalla Bielorussia. Una fotografia deprimente -commenta Mediterranea- delle contraddizioni e dell'ipocrisia dell'Europa. Noi aiuteremo e trasporteremo tutti i profughi, senza alcuna distinzione di colore e nazionalità".

Operazione Safe Passage

L’operazione Safe Passage, che ha lanciato una campagna di crowdfunding per l'occasione, ha raccolto anche le prime adesioni, tra le quali il Consorzio di cooperative sociali Ges.Co., la CNA Confederazione Nazionale degli Artigiani di Napoli, la sezione di “Libera” di Portici, “Un Ponte per” di Napoli, il Comune di Bologna, l’Arcidiocesi di Bologna, lo spazio Casetta Rossa di Roma, Officina 31021 di Mogliano Veneto, Il Cantiere e lo Spazio di Mutuo Soccorso di Milano e, tra gli altri, i gruppi locali di Mediterranea.