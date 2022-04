Stranieri e permessi di soggiorno: patto questura-Unibo, studenti negli uffici immigrazione

La borsa di studio delle 150 ore per aiutare gli uffici della polizia nella gestione delle pratiche per l'immigrazione, anche se in un ruolo comunicativo. E' il patto tra questura e Unibo per sopperire ai cronici ritardi nel rilascio dei documenti necessari agli stranieri non turisti, categoria nella quale si annovera una vasta popolazione di migranti, dai lungo soggiornanti ai profughi, dai richiedenti asilo ai titolari di protezione.

E la scelta della sottoscrizione della collaborazione tra istituzioni arriva nel pieno della crisi Ucraina, che ne è stato in qualche modo il fattore scatenante.

E' stata la numero uno di piazza Galilei, Isabelle Fusiello, a parlarne stamane, al termine della cerimonia sui 170 anni della Polizia di stato. "Apriremo un ufficio qui -spiega Fusiello nel piazzale antistante l'ufficio immigrazione del centro- dove daremo tutte le informazioni relative alle pratiche degli stranieri, e questo anche grazie alla collaborazione con l'Università di Bologna. Avremo a disposizione diversi studenti per dare una mano nell'informazione e nella comunicazione".

Protocollo con Unibo: studenti per comunicare e informare

Nei fatti la predisposizione è quelle di un protocollo con l'Università per poter avere degli studenti titolari di 150 ore di borsa di studio a darci una mano, in modo da velocizzare le pratiche dei permessi di soggiorno e dare informazioni agli stranieri".

Complessivamente "sono previste 150 ore in un anno: dovremmo poter contare su quattro studenti fino ad ottobre, poi potremo chiederne altri", e questa iniziativa, conclude, nasce anche "con l'obiettivo di 'recuperare' dei poliziotti da destinare al disbrigo delle pratiche relative all'immigrazione".

Canale specifico per i profughi ucraini

Per quanto riguarda invece, nello specifico, i profughi provenienti dall'Ucraina, il questore fa sapere che "l'Ufficio Immigrazione ha previsto due giornate diverse per trattare le pratiche burocratiche per il rilascio del permesso di soggiorno ai profughi ucraini e quelle degli altri stranieri, in modo da velocizzare le procedure e fronteggiare l'emergenza, anche se effettivamente non c'è un 'assalto' ai nostri uffici da parte dei profughi ucraini".

