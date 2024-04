Guglielmo Marconi si fa grande: 150 anni dalla nascita del fisico bolognese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Guglielmo Marconi, nel 25 aprile del 2024, avrebbe compiuto 150 anni: è trascorso un secolo e mezzo, infatti, dalla nascita del più grande fisico del XX secolo. Come ogni anno, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni ha promosso la ‘Giornata Marconi’ della Fondazione Guglielmo Marconi, giornata commemorativa che si tiene ogni anno presso Villa Griffone, a Pontecchio Marconi (BO), sede della Fondazione Guglielmo Marconi e Monumento Nazionale.

In occasione del 150° anniversario dalla nascita, il ministero della Cultura ha istituito un Comitato Nazionale per la promozione di manifestazioni in Italia e all’estero mirate a valorizzarne la figura; la ricorrenza del 25 aprile di quest’anno rappresenta un momento denso di significato per celebrare il genio, le invenzioni dello scienziato che ha cambiato per sempre la storia delle telecomunicazioni, e la sua eredità tecnologica che connota la nostra vita quotidiana.

Nell’evento svoltosi a Villa Griffone, presenti la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, la presidente della Fondazione e del Comitato Nazionale Marconi Giulia Fortunato e il principe Guglielmo Giovannelli Marconi. Nel Mausoleo Marconi si è anche svolta una messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, a cui è seguita la cerimonia ufficiale di emissione del francobollo celebrativo.

Per l’occasione il ministero della Cultura, grazie ad un’iniziativa del sottosegretario Lucia Borgonzoni, tramite la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, ha attivato un consistente intervento d’urgenza di consolidamento e restauro del mausoleo piacentiniano. Questo intervento anticipa uno più importante di recupero e valorizzazione del monumento nazionale Villa Griffone grazie a un finanziamento del “Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali”.

“Un’emozione fortissima – le parole di Borgonzoni – partecipare ad un’intera giornata di celebrazioni in ricordo di Guglielmo Marconi proprio nel giorno in cui nacque, 150 anni fa, e proprio nei luoghi dove ebbe inizio la sua avventura all’insegna di intuizioni rivoluzionarie. Non poteva esserci modo migliore per inaugurare il lungo percorso di iniziative promosse dal Comitato Nazionale per onorarne la memoria in Italia e all’estero. Marconi ci ha aperto la strada al futuro, dobbiamo tutti tantissimo alle sue invenzioni. Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla sua figura e le sue scoperte”.