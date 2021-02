Guida al cellulare: controlli Polstrada in tangenziale, raffica di sanzioni

180 punti patente decurtati e sanzioni per 4158 Euro. E' il bilancio dell’operazione di contrasto all’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, messa in campo dalla polizia stradale sulla tangenziale di Bologna e sulle autostrade del Bolognese.

Mercoledì scorso con le pattuglie della Polstrada di Bologna e Altedo hanno trovato 36 automobilisti a digitare e chiamare con lo smarthpone senza auricolari o vivavoce accesi.

Diverse le scuse accampate dagli automobilisti colti in flagrante, fra cui improvvisi guasti al bluetooth della macchina, del telefonino o per rispondere a chiamate importantissime o di parenti che si erano improvvisamente sentiti male. Altri invece hanno cercato di giustificarsi, sostenendo che quella era la prima volta che prendevano in mano il cellulare durante la guida. In un caso poi gli agenti hanno proprio visto un soggetto mentre distoglieva entrambe le mani dalla guida, per appoggiare il telefonino sul volante e messaggiare.

Molti utenti sono invece risultati ignari del fatto che fosse vietato comunque tenere in mano il cellulare durante la guida per effettuare una conversazione con il vivavoce dell’apparecchio stesso. Al riguardo la Polstrada precisa che l’art. 173 del Codice della Strada allo scopo di tutelare la sicurezza stradale, vieta espressamente agli utenti di prendere in mano per qualsiasi motivi gli apparecchi cellulari durante la guida, che invece possono essere utilizzati in vivavoce o con apposite cuffiette indossate in un solo orecchio.

Nelle prossime settimane la Polstrada ha fato sapere che saranno ulteriormente predisposti analoghi servizi per contrastare il fenomeno della guida con utilizzo di apparecchi cellulari, che sono la causa principale di quasi il 70% degli incidenti stradali a livello nazionale.