Conoscere l'Emilia-Romagna in treno, una guida ne svela i percorsi

Arriva una guida turistica per scoprire “L’Emilia-Romagna in treno”. È questo il titolo dell’ultimo volume edito da Giunti Editore e realizzato in collaborazione con Trenitalia Tper, che fa parte della collana “I Regionali da Vivere” lanciata dalla casa editrice insieme a Trenitalia.

Tutti i numeri della guida

La guida, in 160 pagine, è in vendita da oggi nelle librerie e on line, e prende in considerazione 46 tappe e otto itinerari (da Piacenza a Misano Adriatico; da Bologna a Rimini e da Bologna a Ravenna; da Bologna verso Ferrara; da Guastalla a Reggio Emilia; da Suzzara a Parma; ancora da Bologna verso Portomaggiore o San Felice sul Panaro). La guida, “offre un nuovo punto di vista - a portata di treno e da raggiungere a piedi nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie - delle bellezze culturali, naturalistiche, con suggerimenti enogastronomici e dei servizi necessari al turista”, spiega la Regione in una nota. “Da sempre considerati i treni dei pendolari, negli ultimi anni l’utilizzo dei regionali è in forte crescita nei fine settimana e nei periodi di vacanza, quando il treno da mezzo di spostamento casa-lavoro o casa-scuola diventa occasione di viaggio e di scoperta del territorio, oltre a un modo per evitare code estenuanti nelle strade”, sottolinea l’amministrazione regionale.

Le nuove corse di Trenitalia Tper

Fra le novità dell’offerta di Trenitalia Tper messa a punto insieme a Regione Emilia-Romagna, c’è il ritorno dei regionali diretti fra il Piemonte e la Riviera Romagnola, con corse nel fine settimana che da 4 passano a 8 e il debutto nei week end di due corse fra Venezia Santa Lucia e Cattolica via Ravenna. Riproposta anche l’Orobica Line per i turisti provenienti da Bergamo e Brescia. “Nel terzo e quarto fine settimana di giugno questi treni sono stati scelti da più di 23 mila passeggeri. Complessivamente, nello stesso periodo, sono state oltre 110 mila le persone che hanno scelto i treni regionali per raggiungere città d’arte e spiagge della Romagna - con punte di quasi 39 mila a Rimini, oltre 18 mila a Ravenna, più di 10 mila a Riccione e altrettanti a Cervia e una media di 6.500 a Cesenatico e a Cattolica - grazie anche alla conferma di tutti i treni aggiuntivi proposti con successo lo scorso anno”, spiega sempre la Regione.

La presentazione del volume

Ritornano alla guida, oggi il volume è stato presentato in viale Aldo Moro alla presenza dell’assessore regionale a Turismo e Mobilità sostenibile, Andrea Corsini, dell’ad di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio, e del direttore di Divisione della Giunti Editore, Marco Bolasco. “È un tipo di turismo che vogliamo incentivare, sempre più attento all’ambiente, che rivaluta la dimensione lenta e rilassante del treno, con i suoi ‘finestrini con vista’ sui paesaggi e le città dell’Emilia-Romagna”, ha detto Corsini. “L'originalità di questa guida sta nell'essersi voluta adattare al percorso dei treni regionali, valorizzando per ciascuna delle 8 tratte proposte tutte le opportunità offerte dalle località in cui fermano i nostri treni e raggiungibili a piedi dalle stazioni. Una guida non solo per l'estate e non solo per un turismo di prossimità in una regione che apre le porte anche a chi proviene da altre parti d'Italia”, ha affermato l’ad di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio. “Con la collana “Regionali da vivere” – ha spiegato il direttore di divisione della Giunti Editore, Marco Bolasco-, abbiamo cercato di raccontare un turismo diverso, alla portata di tutti: guide che usano il treno per scoprire ciò che magari non era lontano da noi e che grazie al treno riusciamo a scoprire o a riscoprire”.