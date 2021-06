Sorpreso a fare la guida turistica, ma non ha permessi: scatta multa da mille Euro

Un uomo di 62 anni, residente a Modena, è stato sanzionato per mille Euro dalla polizia locale perché ritenuta guida turistica a busiva.

È accaduto nella mattinata di martedì scorso in via Indipendenza, quando gli agenti in borghese hanno notato una ventina di persone assiepate attorno a un uomo, poi identificato come il 62enne in quesitone. I presuti turisti hanno poi ricevuto dal soggetto degli apparecchi audio.

È scattato il controllo, ed è risultato che il gruppo, iscritto a un circolo ricreativo, stava versando individualmente la propria quota, ma la guida è risultata priva del tesserino e dell’abilitazione all’attività. Dopo aver espletato gli accertamenti del caso, al 62enne è stata inflitta la corposa sanzione, per esercizio della professione di guida turistica senza abilitazione.

(Foto: repertorio)