Palestra a fuoco in centro: il titolare soccorso dai Vigili del fuoco | VIDEO

Una persona è stata ricoverata in ospedale nella serata di ieri, domenica 18 febbraio, per un incendio divampato in centro a Bologna.

Poco prima delle 20.30 due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme all'interno della palestra Gym Republic, in via Ugo Lenzi, zona Palasport.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il fumo. I pompieri del distaccamento Carlo Fava e della centrale di via Ferrarese, intervenuti anche con un carro aria (mezzo dotato di bombole di aria respirabile - ndr), oltre a domare il rogo e mettere in sicurezza i locali, hanno soccorso una persona, il titolare, che è stato trasportato al Maggiore per accertamenti dall'ambulanza del 118. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti anche equipaggi della Polizia. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento.