Halloween, stretta sui controlli anti-covid, la Prefettura: "Massimo rigore ed equilibrio"

Più controlli per la notte di Halloween per evitare assembramenti. E' quanto stabilito questa mattina nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine ela sicurezza pubblica, per l’esame delle criticità che potrebbero verificarsi, convocata su richiesta del Sindaco Lepore

All'ordine del giorno l’incremento recentemente registrato della curva di contagio e quindi la necessità di assicurare il "sereno svolgimento delle manifestazioni in un clima di rispetto delle normative" come "delle prerogative degli abitanti delle aree ritenute maggiormente attrattive".

Le misure adottate, all’unanimità nel concreto si definiranno durante il tavolo tecnico della Questura, d’intesa con i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al quale partecipa anche la Polizia locale di Bologna: quindi potenziamento di servizi interforzeper garantire il rispetto della normativanti COVID, che prevede la presenza congiunta e costante nell’arco serale e notturno di forze di polizia e polizia locale, quest’ultima coadiuvata da volontari nell’ambito di una sperimentazione già avviata.

Proseguiranno anche i servizi tesi al contrasto di vendita abusiva di alcool nelle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno.

.