"Abuso di potere e violenza privata": il titolare di Halloween pub minaccia di denunciare i poliziotti

"Se entro 48 decideranno che dobbiamo stare sotto sequestro, vedremo poi in un Tribunale se questa cosa andrà avanti", afferma il gestore in un video

Non ci sta e minaccia di denunciare la Polizia il titolare dell'Halloween pub di via Bologna, Mattia Florulli, dopo che ieri sera il locale di via Stalingrado è stato sottoposto a sequestro preventivo nel corso dell'ennesima serata di apertura in violazione delle norme anti-Covid.

"La magistratura non li tutela e non sa nulla di questo", dice Florulli in un video girato ieri proprio mentre gli agenti operavano il sequestro. "Se entro 48 decideranno che dobbiamo stare sotto sequestro, vedremo poi in un Tribunale se questa cosa andrà avanti", afferma il gestore nel video postato sulla sua pagina Facebook.

A dargli man forte, Massimiliano Mazzanti, ex consigliere comunale di An ed esponente della destra bolognese: "Nel momento in cui invece la magistratura si allontanerà da questa loro sentenza, da questo loro abuso di potere e violenza privata- dice Florulli- arriveremo addirittura a denunciarli penalmente, tutte le persone che erano qua stasera, per violenza privata e abuso di ufficio".

I sigilli sarebbero "una pantomima, volta soltanto a denigrare e fare calunnia nei nostri confronti, un'intimidazione. Dicono 'sono gli ordini', ma conosciamo bene i risvolti di tante altre epoche in cui gli ordini erano criminali e vennero puniti", afferma Florulli. In un altro video, sempre pubblicato sulla sua pagina, l'esercente aggiunge che, se la magistratura non avallerà il sequestro, i poliziotti saranno chiamati a corrispondere "un risarcimento danni per il mancato incasso e per tutti gli articoli contro cui sono andati, ci sarà da divertirsi".

Oggi intanto il procuratore capo Giuseppe Amato ha chiesto al gip la convalida urgente del sequestro.

