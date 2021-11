Notte di Halloween, ubriaco senza mascherina: mena le mani in via del Pratello

Almeno due denunce nella notte di Halloween in città. Si tratta di persone ubriache fermate e denunciate dalla polizia. Un italiano di 44 anni è stato denunciato per getto di cose pericolose. L'uomo è stato sorpreso a lanciare bottiglie e ha ribaltato un cassonetto in via Indipendenza.

Un altro episodio ha coinvolto il titolare di un locale di via del Pratello: si tratta di un cittadino albanese di 22 che non indossava la mascherina quindi è stato invitato a uscire, ma non l'ha presa bene: dopo aver preso a calci la porta d'ingresso, ha insultato, minacciato e colpito con un pugno la titolare. E' stato deferito per percosse, minacce e danneggiamento, oltre che per possesso di oggetti atti ad offendere perchè aveva in tasca un coltello.