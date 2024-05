Hashish nascosto nelle bombolette di vernice spray, un arresto e due denunce: "È la prima volta in città" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

All’apparenza sembravano delle normali bombolette di vernice spray. Ma nel doppio fondo nascondevano 600 grammi di hashish già pronti per essere venduti. “Sapevamo che era una tecnica diffusa in Italia ma è la prima volta che ci imbattiamo in questo escamotage a Bologna”, sottolinea Alessandra Grassi, commissario capo della sezione antidroga della Squadra Mobile, mentre mostra le latte che un 28enne utilizzava per passare inosservato mentre vendeva la droga. E che ieri, 10 maggio, intorno all’ora di pranzo, è stato colto in flagrante dagli agenti di polizia proprio durante l’ultima consegna a una coppia.

Le tre persone coinvolte sono tutte incensurate, nate fuori regione ma vivono a Bologna da diversi anni. Il presunto spacciatore aveva manomesso sei bombolette in modo da creare alla base del cilindro un doppio fondo da cui, una volta svitato, sarebbe uscito il panetto di cento grammi ciascuna. L’intervento dei poliziotti è iniziato con un appostamento in borghese in via Vittorio Veneto, nel quartiere Saragozza. Lì hanno trovato la coppia, una ragazza di 29 anni e un ragazzo di 26, aggirarsi su un marciapiede: poco dopo sono stati raggiunti da un’auto da cui il terzo giovane scende stringendo una busta della spesa contenente dodici bombolette spray pronte per la consegna.

A quel punto è scattato il controllo degli agenti, che hanno fermato il ragazzo con le bombolette e apprendono che lui e la coppia si erano dati appuntamento per la vendita dell’hashish in cambio di 3mila euro. Soldi che poi sono stati trovati a casa dei ‘clienti’, tutti in contanti e già sigillati in una busta di plastica, oltre a un'altra ventina di grammi di hashish. Nell’appartamento, probabilmente, sarebbero rientrati tutti e tre insieme per consegnare al 28enne il denaro.

Su disposizione del pm di turno, gli agenti hanno arrestato lo spacciatore per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, e hanno denunciato in stato di libertà la coppia per tentato acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti. Tutto l’hashish, i contanti e il telefono dello spacciatore sono stati sequestrati.