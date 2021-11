Hera, buona la trimestrale: ricavi in crescita di oltre il 30 per cento

I primi nove mesi del 2021 stanno sorridendo a Hera, la multiutility dei servizi per la casa partecipata anche dal Comune di Bologna. E' stata ufficializzata infatti la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2021.

In crescita -in alcuni casi non di poco- i principali indicatori: i ricavi sono superiori ai 6,4 miliardi di euro, con un rialzo del 31% rispetto ai 4,9 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, e in crescita in tutte le aree. Il margine operativo lordo aumenta invece di 77,1 milioni, con un rialzo del 9,6%, passando dagli 806,2 milioni dei primi nove mesi del 2020 ai 883,3 milioni del 30 settembre 2021. Il risultato operativo sale a 470,8 milioni, rispetto ai 414,7 del 30 settembre 2020, con un rialzo del 13,5%. L'utile netto sale a 340,6 milioni, con un rialzo del 39,2% rispetto ai 244,7 milioni dell'analogo periodo dell'anno precedente.

Più in generale, i risultati dei primi nove mesi dell’anno evidenziano "una crescita non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto ai risultati 2019, ovvero prima degli impatti della pandemia che ha colpito il Paese, e sono al di sopra delle stesse attese del Piano industriale al 2024: in meno di due anni la multiutility ha conseguito più della metà della crescita prevista nel quinquennio del Piano".

I risultati si ripercuotono anche sull’utile netto per gli Azionisti, che in questo trimestre include gli effetti del riallineamento fiscale di taluni avviamenti. Nel mese di luglio è stato distribuito il dividendo agli azionisti per un importo pari a 161 milioni di euro, corrispondente a 11 centesimi per azione, in crescita del 10% rispetto allo scorso esercizio fiscale.

Hera motiva la performance e il momento favorevole grazie "in particolare (alla) vendita di gas, servizi energia e trattamento rifiuti - la cui natura pro-ciclica ha consentito alla multiutility di cogliere appieno le opportunità derivanti dalla ripresa economica del Paese e dalle iniziative di rilancio, creando allo stesso tempo valore per territori e comunità servite".

La strategia del Gruppo -si legge nella nota stampa- continua pertanto "a rivelarsi vincente, con il bilanciamento tra crescita organica e sviluppo per linee esterne, e con la protezione dei risultati dalla turbolenza del contesto esterno".