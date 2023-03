Un ex direttore dei servizi ambientali di Hera è stato condannato per violenza privata

Un anno e tre mesi, pena sospesa, per violenza privata. È questa la sentenza pronunciata a Ravenna dal giudice Cosimo Pedullà a carico dell'ex direttore servizi ambientali di Hera, Tiziano Mazzoni. Nel condannare l'imputato il giudice ha modificato la contestazione: Mazzoni era infatti accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Si tratta di un procedimento nato a Bologna (e poi spostato a Ravenna per competenza territoriale) dalla denuncia dell'azienda Borelli Orlando Sas, su un bando del 2015 per la gestione dei rifiuti nel bacino bolognese. A Mazzoni venivano contestate interferenze, con pressioni e minacce indebite, su un procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando. In pratica, Borelli accusò Hera di averla estromessa dalla cordata di imprese in gara.

Borelli: "Non ho mai perso fiducia nella giustizia"

E la Procura, al termine del processo, aveva chiesto una condanna a due anni. Con la decisione di modificare il reato in violenza privata il giudice sembrerebbe aver valutato la responsabilità dell'imputato, difeso dagli avvocati Tommaso Guerini e Guido Camera, spostando la vicenda su un altro piano: lo si capirà dalle motivazioni della sentenza. Borelli, parte civile, era assistita dall'avvocato Francesco Cardile. "Non ho mai perso fiducia nella giustizia, nonostante l'imputato abbia reiteratamente cercato di sminuire la portata delle proprie condotte illecite, che di fatto hanno decretato l'esclusione della Borelli Orlando s.a.s. dall'Ati, sostenendo di essersi limitato a svolgere le funzioni assegnategli da Hera". Lo dice Enrico Adler Borelli, titolare della Borelli Orlando S.a.s., dopo la sentenza di condanna a un anno e tre mesi per l'ex direttore servizi ambientali di Hera, Tiziano Mazzoni, a Ravenna.