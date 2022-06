Caos in un hotel di via Indipendenza: turista perde la testa

E' stato trasportato in ospedale non prima di essere denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, 20 giugno, all'interno di un hotel di via Indipendenza dove l'uomo, turista canadese, alloggia insieme ai genitori.

Sono stati proprio il padre e la madre a chiamare il 118 poichè il figlio aveva perso la testa ed era diventato ingestibile. I sanitari hanno poi chiesto l'ausilio dei carabinieri: arrivati sul posto, il 38enne ha sferrato anche un calcio a un militare che cercava di contenerlo, ferendolo a un ginocchio. Curato al pronto soccorso ne avrà per meno di una settimana.

Il 38enne, sotto l'effetto di stupefacenti, è stato trasportato all'Ospedale Sant'Orsola in codice 2.