Nuovo hub vaccinale a Casalecchio, Bordon: "Resterà aperto per tutto il 2022" |VIDEO e FOTO

1.700 somministrazioni al giorno in un'are di proprietà del comune di Casalecchio rimessa a nuovo. Il sindaco Bosso: "Siamo arrivati in tempo"

Un potenziale di 1.700 somministrazioni al giorno, per 8 postazioni nel nuovo hub vaccinale di Casalecchio di Reno, al civico 1 di via Guido Rossa.

"Sarà a disposizione per l'anno 2022, perchè secondo le indicazioni nazionali, immaginiamo che ci sarà un impegno vaccinale per tutto l'anno - ha detto il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon - diventa quindi per noi importante contare su hub in grado di dare risposte alla comunità locale, ai comuni che che gravitano intorno (a Casalecchio - ndr), ma anche ad altri cittadini dell'area metropolitana, l'altra settimana abbiamo toccato anche 9.200 vaccinazioni in un giorno, torniamo a numeri importanti".

"Sin dall'inizio di novembre abbiamo chiesto un hub, il territorio è vasto, lo abbiamo sollecitato e gli eventi hanno dimostrato che fosse necessario, siamo arrivati in tempo per la fase più acuta della pandemia", ha detto il sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso.

Allestito negli spazi di Adopera s.r.l., struttura comunale rimessa a nuovo, servirà il Distretto Reno Lavino Samoggia con un’area di 1.000 metri quadrati.. L'hub sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19:30 cpm circa 30 gli addetti, tra medici, infermieri, personale amministrativo e volontari.