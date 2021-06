Vaccini, l'hub torna ad essere fiera: a emergenza finita entrano in gioco i medici di famiglia

L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha parlato del futuro del centro vaccinale di Piazza della Costituzione. Per l'eventuale terza dose si farà in altro modo

L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, rispondendo una domande del question time ha parlato del destino dell'hub della fiera, uno dei centri vaccinali riferimento per la città: "Le fiere devono servire agli eventi commerciali e le palestre alle attività sportive, in una situazione non gravemente emergenziale". Dunque anche se non esiste ancora una data di chiusura il centro di Piazza Costituzione chiuderà per tornare ad essere quello che è. Quindi per la eventuale (ma sempre più probabile) terza dose l'Emilia-Romagna pensa in prima battuta ai medici di base.

Oggi, evidenzia Donini, "l'emergenza è ancora in corso, dobbiamo concludere i cicli di vaccinazione per arrivare ad una soglia di sicurezza". Ma "qualora dovesse servire una terza dose in autunno o inverno, o qualora dovesse servire ulteriormente questa attività sul territorio a fronte di una consistente disponibilità di vaccini, io penso che quella indicata dal ministro Speranza sia la via giusta: far riferimento prioritariamente alla medicina del territorio, quindi ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelte, farmacisti e anche luoghi di lavoro".

"La preoccuoazione maggiore è la garanzia delle forniture"

Oggi, sottolinea Donini, "la nostra preoccupazione, condivisa anche da tutte le altre Regioni, è che siano garantite le forniture. Oggi siamo ancora tra le primissime regioni per inoculazioni delle dosi consegnati, abbiamo gli over 60 con almeno una dose e che concluderanno il ciclo nelle prossiume settimane attorno e oltre al 90%, quindi si è raggiunta una buona immunità di comunità per quella fascia d'età". Per quanto riguarda i sanitari, gli ultimi dati del 28 giugno parlano di un 92,5% con la prima dose, ma "continuiamo ad insistere perchè si vaccinino, applicando la legge per coloro che non dovessero vaccinare senza avere un giustificato motivo", assicura Donini.

